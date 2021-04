Michael Jackson, all'asta 28 statue di Neverland per 2,5 milioni di dollari: la controversa eredità del re del pop (Di domenica 18 aprile 2021) Michael Jackson continua a 'produrre' arte anche dopo la sua scomparsa (2009). La casa d'aste Noble Art Lovers ha messo all'asta un lotto non scindibile di 28 statue che un tempo decoravano la ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021)continua a 'produrre' arte anche dopo la sua scomparsa (2009). La casa d'aste Noble Art Lovers ha messo all'un lotto non scindibile di 28che un tempo decoravano la ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Michael Jackson, Siedah Garrett-I Just Can't Stop Loving You -1987- La musica anni 80 solo su… - mjfansquare : Esattamente 50 anni fa, il 18 Aprile 1971, un #MichaelJackson appena dodicenne partecipava allo Special TV di… - chuutaev : in questo cosplay oltre che chuuya mi sento michael jackson - tomlupi75 : @gual89 Oddio, è risorto Michael Jackson! - blackswanjimim : mi devo disperare per un uomo e la sua bambola di michael jackson -