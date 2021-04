Meteo Roma | nuovi temporali Niente mitezza di Primavera

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 18 aprile 2021) La settimana vedrà condizionisupiuttosto instabili, con precipitazioni, ma a tratti. Lunedì 19: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 7°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Ovest 4 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Martedì 20: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 18°C Possibilità di precipitazioni 50% Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 34 Km/h Mercoledì 21: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 18°C Vento: in media da Sud 5 Km/h, raffiche massime 32 Km/h Giovedì 22: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 20°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud 5 Km/h, raffiche massime 27 Km/h Venerdì 23: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 22°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 21 Km/h Sabato 24: nubi sparse. Temperatura da 9°C a ...