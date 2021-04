Look da non copiare, chi ha fatto peggio questa settimana? (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Look vip assolutamente da non copiare? Ecco i tre volti noti del mondo della televisione che hanno peccato di stile negli ultimi setti giorni. Sta per giungere al termine un’altra settimana ma non senza incredibili errori di stile, nella top tre delle vip peggio vestite della settimana c’è l’insospettabile Simona Ventura. La nota conduttrice è solitamente una Leggi su youmovies (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.vip assolutamente da non? Ecco i tre volti noti del mondo della televisione che hanno peccato di stile negli ultimi setti giorni. Sta per giungere al termine un’altrama non senza incredibili errori di stile, nella top tre delle vipvestite dellac’è l’insospettabile Simona Ventura. La nota conduttrice è solitamente una

Advertising

Roberta20797187 : RT @Alicarbss: Se oggi il look di Pier è stato scelto e studiato da @ipertao potrei non rispondere di me stessa #PRELEMI - lolol55213465 : RT @Alicarbss: Se oggi il look di Pier è stato scelto e studiato da @ipertao potrei non rispondere di me stessa #PRELEMI - paolarosadore : RT @Alicarbss: Se oggi il look di Pier è stato scelto e studiato da @ipertao potrei non rispondere di me stessa #PRELEMI - CalicchioAdele : E, dicevo le ho copiato il look, un rosso apricò, o apricot red. Magari non sarà proprio uguale spiccicato il color… - CalicchioAdele : Come copiare il look di una modella, di una supermodella della cui bellezza sono follemente innamorata. Non dico ch… -