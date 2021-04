Lol | chi potrebbe esserci nella seconda edizione

Leggi su zon

(Di domenica 18 aprile 2021) Proseguono con il vento in poppa le trattative per il cast dellastagione di Lol: ecco chi c’è in pole secondo “Il Messaggero” Show sorpresa di questa stagione televisiva, il rinnovo di Lol – Chi ride è Fuori (qui la nostra recensione)per unastagione appare quanto mai scontato, tanto che in quel di Amazon starebbero già lavorando alacremente alla definizione del nuovo cast. A leggere il quotidiano “Il Messaggero”, in pole per entrare nel loft più irresistibile della tv on-demand, presidiato dalla strana quanto efficacissima coppia di partners in crime Fedez-Mara Maionchi, ci sarebbero pezzi da novanta della comicità italiana come Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto (“spalla” televisiva di Fabio Fazio su Rai Tre a”Che Tempo che Fa”). Ma non è tutto: i contatti sarebbero a buon ...