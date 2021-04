LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci corridori in fuga, il gruppo controlla (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Kragh Andersen era riuscito a rientrare, ma si stacca nuovamente. Come Stuyven, anche il danese sembra aver alzato definitivamente bandiera bianca. 15.29 Altro passaggio sotto al traguardo: sono cinque i giri che separano i corridori dall’arrivo. 15.26 Perde le ruote il vincitore della Milano-Sanremo, Jasper Stuyven. Evidentemente le pile sono finite per il belga che ha speso tanto fra la classicissima di primavera e l’inizio della campagna del nord. 15.23 85 chilometri al traguardo: ancora la situazione non è scoppiata e il gruppo deve recuperare quattro minuti sui dieci al comando. 15.20 Sembra vicino al ritiro il danese Soren Kragh Andersen (Team DSM). Peccato perché questo corridore era etichettato come uno dei possibili protagonisti nella corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Kragh Andersen era riuscito a rientrare, ma si stacca nuovamente. Come Stuyven, anche il danese sembra aver alzato definitivamente bandiera bianca. 15.29 Altro passaggio sotto al traguardo: sono cinque i giri che separano idall’arrivo. 15.26 Perde le ruote il vincitore della Milano-Sanremo, Jasper Stuyven. Evidentemente le pile sono finite per il belga che ha speso tanto fra la classicissima di primavera e l’inizio della campagna del nord. 15.23 85 chilometri al traguardo: ancora la situazione non è scoppiata e ildeve recuperare quattro minuti suial comando. 15.20 Sembra vicino al ritiro il danese Soren Kragh Andersen (Team DSM). Peccato perché questo corridore era etichettato come uno dei possibili protagonisti nella corsa ...

