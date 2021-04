Latina, si mette alla guida ubriaco: 47enne finisce con l’auto in un terreno agricolo (Di domenica 18 aprile 2021) Un sabato sera decisamente movimentato quello di ieri a Borgo Grappa; dove i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno assistito ad una scena inaspettata. I militari erano impegnati nel servizio di controllo del territorio quando hanno notato un uomo alla guida dell’auto visivamente non stabile. Leggi anche: Roma, 30enne non si ferma all’Alt: scatta l’inseguimento ma lui, ubriaco, sbanda con l’auto I militari hanno così intimato all’uomo di fermarsi ma lui, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha perso il controllo dell’auto e, sbandando, è finito all’interno di un terreno agricolo. I Carabinieri si sono così affrettati a raggiungere l’uomo, identificato poi come un 47enne del luogo, ed accertarsi che stesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Un sabato sera decisamente movimentato quello di ieri a Borgo Grappa; dove i Carabinieri della Compagnia dihanno assistito ad una scena inaspettata. I militari erano impegnati nel servizio di controllo del territorio quando hanno notato un uomodelvisivamente non stabile. Leggi anche: Roma, 30enne non si ferma all’Alt: scatta l’inseguimento ma lui,, sbanda conI militari hanno così intimato all’uomo di fermarsi ma lui, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha perso il controllo dele, sbandando, è finito all’interno di un. I Carabinieri si sono così affrettati a raggiungere l’uomo, identificato poi come undel luogo, ed accertarsi che stesse ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, si mette alla guida ubriaco: 47enne finisce con l’auto in un terreno agricolo - starryngt_ : Lo sapevo di non dover chiedere la tesi ora con 4 esami ancora da dare, perché adesso chi cazzo è che si mette a tr… - magnumpio : @triomedusa decenni fa al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina, un padre si mette ad urlare per la lun… -