L’addio della regina Elisabetta al principe Filippo e i dettagli nascosti nella borsetta (Di domenica 18 aprile 2021) Il 17 aprile si sono tenuti i funerali del principe Filippo. Nel dare L’addio al duca di Edimburgo la Famiglia Reale non ha avuto nessuna paura di mostrarsi triste e affranta. Ma al di là delle lacrime del principe Carlo, della presenza del principe Harry e della compostezza di Kate Middleton, gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla regina Elisabetta. La Sovrana ha scelto di affrontare la cerimonia piegata su se stessa e chiusa nel proprio dolore. Un dolore apparentemente silenzioso ma gridato a gran voce da tutti i dettagli toccanti sparsi nella chiesa e contenuti nella sua borsetta. L’addio della regina ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) Il 17 aprile si sono tenuti i funerali del. Nel dareal duca di Edimburgo la Famiglia Reale non ha avuto nessuna paura di mostrarsi triste e affranta. Ma al di là delle lacrime delCarlo,presenza delHarry ecompostezza di Kate Middleton, gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla. La Sovrana ha scelto di affrontare la cerimonia piegata su se stessa e chiusa nel proprio dolore. Un dolore apparentemente silenzioso ma gridato a gran voce da tutti itoccanti sparsichiesa e contenutisua...

Advertising

capuanogio : #Flick ufficializza l'addio al #BayernMonaco alla fine della stagione. Si libera una panchina di quelle d'oro. Una delle poche di quest'anno - rockolpoprock : L'artista, già parte della Bad Boy Records di Sean Combs (Puff Diddy) è scomparso all'età di 51 anni… - casanovaxxxxx : @AlessioPessott @remindmetweets io credo che invece perderai la scommessa..l'esperienza della Sardegna non vi ha in… - anglotedesco : Il pianto della regina senza nessuno al suo fianco per l'addio a Filippo - Stefani12724562 : RT @Tg3web: Il Regno Unito si ferma per l'addio al principe Filippo di Edimburgo. Cerimonia intima ma solenne al Castello di Windsor. La co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio della L'addio a Filippo, fra solennità e finzione L'HuffPost