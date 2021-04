Il Paradiso delle signore | anticipazioni 19 aprile | Marta e Beatrice si confrontano

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 18 aprile 2021)vivrà un momento molto delicato della sua vita. La donna, dopo il drammatico confronto con suo marito Vittorio, il quale le ha confessato anche il suo di tradimento, prenderà una decisione molto importante che potrebbe cambiare il loro futuro., come rivelano leIlinerenti la puntata in onda domani 19, si confronterà con. Quest'ultimo, in seguito al dialogo con la moglie di suo cognato, deciderà di mettersi definitivamente da parte. Nel frattempo, Irene dopo il bacio che si è scambiata con Rocco nello spogliatoio del, si sentirà in colpa nei confronti di Maria, ma non le dirà nulla. Infine, Adelaide sarà molto ...