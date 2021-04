Il New York Times: pronta la scissione del calcio europeo, la Superlega (Di domenica 18 aprile 2021) È la prima notizia del Nyt: la scissione del calcio europeo. Lo scoop del Corriere dello Sport che questa mattina ha sconvolto la Uefa col piano dei grandi club sotto l’egida di Dazn dell’imprenditore ucraino (di cittadinanza inglese e americana) Blavatnik. Scrive il Nyt: Dopo mesi di colloqui segreti, le squadre separatiste – che includono Real Madrid e Barcellona in Spagna, Manchester United e Liverpool in Inghilterra, e Juventus e Milan in Italia — potrebbero fare un annuncio già oggi, secondo persone ben informate. L’annuncio ha come obiettivo quello di oscurare il piano della nuova Champions. Scrive il Nyt che sarebbero al,eno 12 i club che hanno già aderito: sei squadre della Premier League inglese (United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham), tre della Spagna (Barcellona, Real, Atletico) e tre dall’Italia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) È la prima notizia del Nyt: ladel. Lo scoop del Corriere dello Sport che questa mattina ha sconvolto la Uefa col piano dei grandi club sotto l’egida di Dazn dell’imprenditore ucraino (di cittadinanza inglese e americana) Blavatnik. Scrive il Nyt: Dopo mesi di colloqui segreti, le squadre separatiste – che includono Real Madrid e Barcellona in Spagna, Manchester United e Liverpool in Inghilterra, e Juventus e Milan in Italia — potrebbero fare un annuncio già oggi, secondo persone ben informate. L’annuncio ha come obiettivo quello di oscurare il piano della nuova Champions. Scrive il Nyt che sarebbero al,eno 12 i club che hanno già aderito: sei squadre della Premier League inglese (United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham), tre della Spagna (Barcellona, Real, Atletico) e tre dall’Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Covid: Nyt, in 21 Stati Usa aumento casi del 10% Lo scrive il New York Times. Al 16 aprile gli Stati Uniti hanno registrato una media di circa 70 mila casi al giorno, una crescita dell'8% nel giro di 14 giorni, con un aumento anche dei ricoveri (+9%...

New York, 18enne con kalashnikov arrestato nella stazione metro di Times Square La Stampa All’asta a New York le ninfee giganti di Monet Facebook Shares Uno dei più bei dipinti di ninfee di grandi dimensioni mai presentati all’asta del pittore francese Claude Monet (1840-1926) sarà protagonista della vendita di arte moderna e impressio ...

