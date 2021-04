I numeri dell’emergenza coronavirus | il punto della settimana

Leggi su newsmondo

(Di domenica 18 aprile 2021), l’andamento dell’epidemia dal 12 al 18 aprile.ancora in calo. Possibile primi effetti vaccinazione. ROMA –, l’andamento dell’epidemia dal 12 al 18 aprile. Per la quintaconsecutiva icontinuano a scendere anche se, rispetto alla scorsa, c’è stato un rallentamentodiscesa dei casi. Un dato che non sembra preoccupare molto visto un importante aumento dei tamponi registrato nellain esame. L’altro dato positivo degli ultimi sette giorni riguarda i decessi, tornati dopo settimane sotto quota 3mila. Questo potrebbe essere un primo effettosomministrazione dei vaccini, ma la conferma la si avrà solamente nelle prossime ...