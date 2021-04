Honda | quella di Portimao è una gara importante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Nell’incredibile weekend diche si appresta a concludersi con ladi oggi pomeriggio h14 italiane, tra i tanti temi c’è ovviamene quello del ritorno in pista di Marc Marquez. L’8 volte campione del mondo e il compagno di squadra Pol Espargaro sono alle preso con unache sembrerebbe filare abbastanza bene tra i saliscendi del Portogallo. Dopo un buon venerdì si sono trovati entrambi a dover battagliare per un posto in Q2. Mentre Marc è riuscito ad approdare alla seconda fase delle qualifiche Pol si è dovuto accontentare della 14° piazza in griglia. Marquez ha chiaro il suo obbiettivo per, ossia concludere laprovando a fare il meglio possibile, nulla in più. Pol invece ha subito un brusco highside durante le FP4 che gli ha causato un forte dolore all’anca. Ieri ne è ...