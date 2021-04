Harry e la somiglianza schiacciante con il principe Filippo (Di domenica 18 aprile 2021) Che tra Filippo di Edimburgo e il principe Harry ci fosse da sempre un legame particolare, è cosa nota. Ben più nascoste, invece, erano le analogie fisiche che univano nonno e nipote, emerse all’improvviso negli ultimi giorni grazie ad alcune foto pubblicate sui social da Buckingham Palace in memoria del compianto duca, alcune relative addirittura alla sua adolescenza. «È pazzesco», commenta un fan reale. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 aprile 2021) Che tra Filippo di Edimburgo e il principe Harry ci fosse da sempre un legame particolare, è cosa nota. Ben più nascoste, invece, erano le analogie fisiche che univano nonno e nipote, emerse all’improvviso negli ultimi giorni grazie ad alcune foto pubblicate sui social da Buckingham Palace in memoria del compianto duca, alcune relative addirittura alla sua adolescenza. «È pazzesco», commenta un fan reale.

