(Di domenica 18 aprile 2021) Lavoro dal 2016 in un progetto Sprar ora Siproimi come operatore socio assistenziale. La mia domanda è se questi anni dipossono essere utilizzati come punteggio. Io sono in carico alla cooperativa, ente attuatore è il comune mentre i Siproimi sono progetti del Ministero degli Interni. Grazie in anticipo per la risposta. di Giovanni L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: i criteri generali di valutazione del servizio - zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia anche le scuole vanno scelte entro il 22 aprile - #Graduatorie #terza #fascia #anche - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, anche le scuole vanno scelte entro il 22 aprile - zazoomblog : Graduatorie terza fascia ATA: come si calcola il punteggio del titolo di accesso. TABELLA - #Graduatorie #terza… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: come si calcola il punteggio del titolo di accesso. TABELLA -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Alla domanda per l'inserimento o l'aggiornamento delleper il personale, valida per il triennio 2021/23 e alla quale si potrà aderire fino al 22 aprile sul portale Istanze Online , ...... in fase di aggiornamento della domanda per inserirsi in graduatoria di terza fascia, può ... Ecco come sostituire il titolo informatico Siccome il titolo informatico dichiarabile per le...IL PRESIDENTE DEL SINDACATO NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI (SINOD), ANTONINO BALLARINO: “FINALMENTE SI TORNA A FARE SCUOLA IN PRESENZA!” ...Da domani saranno 6 milioni e 850 mila gli alunni presenti a scuola sugli 8 milioni e mezzo delle scuole statali e paritarie. Nelle 18 regioni italiane e province autonome in zona arancione, la ...