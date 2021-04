Giornata internazionale dei monumenti e dei siti: scarica Unità di apprendimento primaria (Di domenica 18 aprile 2021) L'UNESCO ha istituito il 18 aprile come Giornata internazionale dei monumenti e dei siti nel 1983. Mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diversità e la vulnerabilità dei monumenti e dei siti del patrimonio costruiti nel mondo e sugli sforzi necessari per proteggerli e conservarli. Ogni anno ha un tema diverso, e il tema per il 2017, era “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”, scelto in relazione all'Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo delle Nazioni Unite e nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) L'UNESCO ha istituito il 18 aprile comedeie deinel 1983. Mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diversità e la vulnerabilità deie deidel patrimonio costruiti nel mondo e sugli sforzi necessari per proteggerli e conservarli. Ogni anno ha un tema diverso, e il tema per il 2017, era “Patrimonio culturale e turismo sostenibile”, scelto in relazione all'Annodel turismo sostenibile per lo sviluppo delle Nazioni Unite e nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità. L'articolo .

Advertising

vaticannews_it : #16aprile In nome di #IqbalMasih, pakistano, morto a soli 12 anni per aver cercato di promuovere la difesa dei bamb… - orizzontescuola : Giornata internazionale dei monumenti e dei siti: scarica Unità di apprendimento primaria - ___________Luca : Celebrano la Giornata internazionale per custodia dei monumenti e del patrimonio culturale mentre in ogni parte del… - CamillaAreddia : RT @travelbloggerit: Oggi, 18 aprile, è la giornata internazionale dei monumenti e dei siti. Qual è il vostro preferito? Raccontatecelo! #… - travelbloggerit : Oggi, 18 aprile, è la giornata internazionale dei monumenti e dei siti. Qual è il vostro preferito? Raccontatecelo… -