Georgina Rodriguez | su Netflix il reality sulla sua vita

(Di domenica 18 aprile 2021)sta per arrivare su, con un. Lo ha annunciato la stessa modella 27enne, nonché compagna di Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram: «Sono molto entusiasta e felice di questo nuovo progetto». A cui si è subito aggiunto l'annuncio anche da parte della nota piattaforma in streaming, che ha svelato i primi retroscena del progetto: «Con 24 milioni di fan su Instagram,è, oltre le tante altre cose, una modella, una madre, una influencer, una imprenditrice, una ballerina e l'attuale compagna di Cristiano Ronaldo. Questosarà un retroscena profondo e emotivo della donna che c'è dietro le foto, le storie e i grandi titoli: le sue giornate, la sua maternità e i suoi alti e bassi...». «Benvenuta in famiglia» ha concluso la piattaforma di ...

Advertising

Mediagol : #Video Star Wags: Georgina Rodriguez, su Netflix un reality sulla vita di Lady CR7. Dayane Mello e Balotelli...… - VanityFairIt : «Sarà un retroscena profondo ed emotivo» - zazoomblog : Netflix: ecco le nuove produzioni spagnole. Dal reality con Georgina Rodriguez alla serie con Megan Montaner -… - Mattiabuonocore : Nelle nuove produzioni spagnole di Netflix c'è un po' de Il Segreto, Temptation Island, La Casa di Carta e di Crist… - infoitsport : Georgina Rodriguez star di un reality Netflix, Cristiano Ronaldo: 'Orgoglioso di te' -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

Vanity Fair Italia

Nuovi progetti -, celebre compagna di Cristiano Ronaldo, sarà la protagonista di un nuovo reality show firmato Netflix: "Un retroscena profondo ed emotivo della donna che c'è ..."Benvenuta in famiglia" . Così il profilo di Netflix Spagna ha annunciato un nuovo progetto che avrà come protagonista, la compagna di Cristiano Ronaldo . "È una madre, una modella, un'influencer , un'imprenditrice, una ballerina e tante altre cose", scrive la celebre piattaforma di streaming in ...La modella e compagna del calciatore ha annunciato sui social la collaborazione con la piattaforma di streaming ...Al termine del funerale del principe Filippo, i fratelli si sono fermati a chiacchierare, «avvicinati dalla duchessa». Poi la foto privata della regina Elisabetta, l’ultima lettera per il compianto ma ...