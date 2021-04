FANTACALCIO – Lazio-Benevento | gol di Immobile o autogol di Depaoli?

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Il video del gol della, che sblocca la gara contro il. Rete didi? Questa la domanda che in molti si stanno ponendo, anche in ottica. La rete, inizialmente annullata per poi essere convalidata dopo un check del Var, ha visto Correa servire. Il bomber dellaha toccato la palla di un rimpallo con, il quale devia evidentemente per ultimo. In alto e di seguito il video della rete. SportFace.