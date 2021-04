F1, GP Imola 2021. Lewis Hamilton tra i due fuochi Red Bull. La Ferrari pronta a lottare (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 15.00 di quest’oggi, domenica 18 aprile, all’autodromo di Imola prenderà il via il Gran Premio di Emilia Romagna, secondo round del Mondiale di Formula Uno 2021. La gara si annuncia particolarmente incerta, poiché le previsioni meteo affermano che vi è possibilità di pioggia. Le probabilità non sono molto elevate, ma non si può escludere che i semafori si spengano con pista bagnata. L’incognita rappresentata dall’acqua potrebbe sparigliare le carte di una competizione dove Lewis Hamilton partirà dalla pole position e dovrà guardarsi dalle due Red Bull. Il britannico ieri ha dato l’ennesima dimostrazione di tutta la sua classe, arpionando la miglior performance della qualifica battendo, per una manciata di millesimi, le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. A sorpresa, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 15.00 di quest’oggi, domenica 18 aprile, all’autodromo diprenderà il via il Gran Premio di Emilia Romagna, secondo round del Mondiale di Formula Uno. La gara si annuncia particolarmente incerta, poiché le previsioni meteo affermano che vi è possibilità di pioggia. Le probabilità non sono molto elevate, ma non si può escludere che i semafori si spengano con pista bagnata. L’incognita rappresentata dall’acqua potrebbe sparigliare le carte di una competizione dovepartirà dalla pole position e dovrà guardarsi dalle due Red. Il britannico ieri ha dato l’ennesima dimostrazione di tutta la sua classe, arpionando la miglior performance della qualifica battendo, per una manciata di millesimi, le due Reddi Sergio Perez e Max Verstappen. A sorpresa, ...

Advertising

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Super Max è un fulmine a Imola (?? #FP3) ?? Norris velocissimo, @ScuderiaFerrari in top-5 con Leclerc,… - SkySportF1 : ???? A Imola è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti LIVE #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : F1, GP Imola | Confronto a analisi dei tempi in qualifica: 2021 vs 2020. Chi ha fatto meglio? - infoitsport : F1 Imola 2021: orari. Ecco il programma del weekend -