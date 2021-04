Eutanasia: Radicali, ‘il 20 aprile quesito referendario in Cassazione’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Martedì 20 aprile presso la Suprema Corte di Cassazione verrà depositato il quesito referendario per depenalizzare l’Eutanasia in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. Radicali Italiani sostiene l’iniziativa promossa dall’Associazione Luca Coscioni per far fronte alla paralisi del Parlamento sul tema. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Martedì 20presso la Suprema Corte di Cassazione verrà depositato ilper depenalizzare l’in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale.Italiani sostiene l’iniziativa promossa dall’Associazione Luca Coscioni per far fronte alla paralisi del Parlamento sul tema. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: Radicali, 'il 20 aprile quesito referendario in Cassazione'... - Fede_Valcauda : RT @iervolino_m: I @Radicali faranno parte del comitato promotore per il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Domani lo comunic… - Hrodsanto : RT @iervolino_m: I @Radicali faranno parte del comitato promotore per il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Domani lo comunic… - CtzMaurizio : @carloruggeri @LucaBizzarri Quale legge sull'eutanasia, quale sulle carceri, quale sulla cannabis, è stata varata g… - Nonnadinano : RT @iervolino_m: I @Radicali faranno parte del comitato promotore per il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Domani lo comunic… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Radicali Bonino e il coraggio della libertà. "Vaccini? Non deve comprarli la Ue" ... cannabis legale, eutanasia, immigrazione legale. Eppure, prima del Covid, hanno mobilitato decine ... C'è ancora bisogno degli ideali radicali? "Sì. La storia recente lo dimostra: non penso solo alla ...

La Francia alla prova dell'eutanasia Ora, non occorre un fine giurista per capire che, con queste premesse, Oltralpe l'eutanasia rischia ... C'è inoltre da dire che anche le associazioni radicali si sono spese per preparare l'opinione ...

Eutanasia: Radicali, 'il 20 aprile quesito referendario in Cassazione' Metro Eutanasia: Radicali, 'il 20 aprile quesito referendario in Cassazione' Martedì 20 aprile presso la Suprema Corte di Cassazione verrà depositato il quesito referendario per depenalizzare l’eutanasia in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte ...

Eutanasia, Crepaldi (ACE): “Sinistra nemica della vita per una manciata di voti” (ASI) Roma - “Il PD ha accolto la proposta dei Radicali di lottare insieme per rendere legale l’ eutanasia. Ancora una volta la sinistra mostra di essere nemica della vita, sostenitrice di chi porta l ...

... cannabis legale,, immigrazione legale. Eppure, prima del Covid, hanno mobilitato decine ... C'è ancora bisogno degli ideali? "Sì. La storia recente lo dimostra: non penso solo alla ...Ora, non occorre un fine giurista per capire che, con queste premesse, Oltralpe l'rischia ... C'è inoltre da dire che anche le associazionisi sono spese per preparare l'opinione ...Martedì 20 aprile presso la Suprema Corte di Cassazione verrà depositato il quesito referendario per depenalizzare l’eutanasia in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte ...(ASI) Roma - “Il PD ha accolto la proposta dei Radicali di lottare insieme per rendere legale l’ eutanasia. Ancora una volta la sinistra mostra di essere nemica della vita, sostenitrice di chi porta l ...