È Morto il Cugino Itt della Famiglia Addams | Addio a Felice Silla di 84 Anni

(Di domenica 18 aprile 2021) Era diventato famoso grazie al telefilm La, in cui vestiva il ruolo delItt.“Felix”, attore italiano emigrato in USA, è deceduto a 84...

E' iniziato il corteo funebre per le esequie del principe consorte Filippo,venerdì 9 aprile. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto ...e Harry con il...Las Vegas - Era alto solo un metro e 19 centimetri. Èa 84 anni Felix Silla, l'attore e stuntman conosciuto per aver interpretato il personaggio diItt nella 'Famiglia Addams'. Silla, che viveva a Las Vegas ma era di origini italiane, era ...William Hogart e Fragonard, ma anche Caravaggio e Michelangelo: passeggiata storica osservando i grandi rifiuti dei committenti ...Addio a Felix Silla, l'attore diventato famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv "La Famiglia Addams". Attore ma anche stuntman, Silla è morto a 84 anni per un cancro al pancrea ...