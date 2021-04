Coronavirus a Nettuno | 11 nuovi casi e 298 positivi | i dati di oggi 18 aprile

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono undici idiregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmentesono 298 di cui 18 ospedalizzati. Leggi anche:nel Lazio, 1.127e 25 decessi. Idi18su Il Corriere della Città.

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Sono sei i casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 287 di cui 18 ...Sono quindici i casi di Coronavirus registrati a Nettuno nelle ultime 48 ore. Quattordici sono stati posti in isolamento domiciliare, uno è ...