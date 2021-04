Cambiamento e continuità Le grandi sfide dell’Afghanistan secondo l’Amb Talò

Leggi su formiche

(Di domenica 18 aprile 2021) “L’Afghanistan è sempre stata una grande sfida; la Nato non è ingenua ed è consapevole dei rischi e dellecomplessità che ci troveremo ad affrontare. Quanto avverrà rappresenta sicuramente un, ma nella: non abbandoneremo l’Afghanistan”. Parola delasciatore Francesco Maria, rappresentante permanente d’Italia all’Alleanza Atlantica, che Formiche.net ha raggiunto per commentare il recente annuncio sul ritiro di tutte le forze Nato (compresi i circa 800 italiani) entro l’11 settembre, ventesimo anniversario dagli attacchi del 2001. Dopo quasi vent’anni di presenza in Afghanistan, il piano di ritiro è ora ufficiale: quale consuntivo come Italia e come Alleanza? Non sono stati venti anni persi. Abbiamo fatto molto per la nostra sicurezza e per il popolo afghano e ...