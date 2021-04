Bonus vacanze, in arrivo un’importante novità: i dettagli (Di domenica 18 aprile 2021) Importanti novità per quanto concerne il Bonus vacanze che potrà essere utilizzato anche in un altro modo. Di seguito i dettagli Il comparto turistico ha pagato più di ogni altro le conseguenze legate alla pandemia. In particolare in un Paese come l’Italia che ogni anno accoglie milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 aprile 2021) Importantiper quanto concerne ilche potrà essere utilizzato anche in un altro modo. Di seguito iIl comparto turistico ha pagato più di ogni altro le conseguenze legate alla pandemia. In particolare in un Paese come l’Italia che ogni anno accoglie milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

guglielmi_marco : Malta offre fino a €200,00 per chi prenota dal 1º giugno nei suoi hotel e gli hotel possono raddoppiare e arrivare… - zazoomblog : Bonus Vacanze 2021: ecco come funziona e chi potrà usufruirne - #Bonus #Vacanze #2021: #funziona - Gazzettino : Bonus vacanze: chi e come può chiederlo, come spenderlo e quanto dura. Tutte le novità in arrivo - BymTravelExport : BONUS VACANZE: verso un ampliamento. Sarà spendibile nelle agenzie di viaggi? Il ministro Garavaglia afferma che d… - cry_celeno : @GanzoSwan Non dirlo troppo a voce alta va, che già ce li vedo in piazza a protestare per il bonus vacanze. -