“Bisogna riconfermare Gattuso”il like di De Laurentiis poi rimosso | il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di domenica 18 aprile 2021) Aurelio Des sarà al Maradona per sostenere Gennaro Gattuso e il suo Napoli nella sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Il patron del Napoli ha già deciso il futuro di Gattuso, ma secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Deieri è stato protagonista di un piccolo “incidente” social. Napoli-Inter, Gattuso discorso da brividi alla squadra. Il tecnico del Napoli come Al Pacino Il patron del sodalizio campano si è reso protagonista di unsui social alla richiesta di un tifoso che gli ha chiesto la riconferma di Gattuso. L’imprenditore cinematografico, come si legge sul giornale, è da ieri a Napoli, ma ha preferito dormire in un hotel diverso da quello dove gli azzurri sono in ritiro. Il Mattino aggiunge: “In mattinata spunta un suosull’invito di un tifoso a confermare ...