Auto elettriche - I 10 modelli più venduti in Italia nei primi tre mesi del 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Voglia di Auto elettrica, soprattutto se piccola. Nel primo trimestre del 2021 i modelli a batteria sono stati scelti da 13.139 clienti Italiani. Un risultato che ha portato le Ev a raggiungere una quota di mercato del 3%, superiore a quella dei veicoli a metano, attestatasi sul 2,6% (dati Unrae). Numeri ancora contenuti, ma in forte crescita, se pensiamo che nello stesso periodo del 2019 le elettriche rappresentavano ancora lo 0,2% delle vendite nella Penisola. Dimensioni da città. Ebbene, tra le dieci Ev più vendute in Italia, che vi sveliamo nei prossimi paragrafi, otto appartengono ai segmenti A e B, cioè quelli a vocazione urbana. Tra queste, due sono B-Suv, mentre le altre sei sono vetture più tradizionali, ovvero citycar e utilitarie. In ogni caso, tutti i veicoli della top 10 ... Leggi su quattroruote (Di domenica 18 aprile 2021) Voglia dielettrica, soprattutto se piccola. Nel primo trimestre dela batteria sono stati scelti da 13.139 clientini. Un risultato che ha portato le Ev a raggiungere una quota di mercato del 3%, superiore a quella dei veicoli a metano, attestatasi sul 2,6% (dati Unrae). Numeri ancora contenuti, ma in forte crescita, se pensiamo che nello stesso periodo del 2019 lerappresentavano ancora lo 0,2% delle vendite nella Penisola. Dimensioni da città. Ebbene, tra le dieci Ev più vendute in, che vi sveliamo nei prossimi paragrafi, otto appartengono ai segmenti A e B, cioè quelli a vocazione urbana. Tra queste, due sono B-Suv, mentre le altre sei sono vetture più tradizionali, ovvero citycar e utilitarie. In ogni caso, tutti i veicoli della top 10 ...

