Atalanta-Juve, finisce il record di imbattibilità dei bianconeri a Bergamo (Di domenica 18 aprile 2021) L'Atalanta torna a vincere contro la Juventus in campionato dopo 20 anni. Era il febbraio del 2001 quando i gol di Lorenzi e Ventola permisero alla Dea di superare i bianconeri. Oggi il gol di Malinovskyi ha permesso a Gasperini di infrangere anche questo tabù. Non solo, i nerazzurri per la prima volta hanno battuto la Vecchia Signora nel girone di ritorno nell'era dei tre punti. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

