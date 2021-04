Alla Lazio la sfida tra i fratelli Inzaghi, 5-3 al Benevento (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La sfida a distanza tra i fratelli Inzaghi è vinta da Simone, assente a causa del Covid-19: all'Olimpico la Lazio batte 5-3 il Benevento di Pippo al termine di una gara spettacolare e ricca di gol. Al 9? la Lazio recupera pAlla sulla trequarti e Correa cerca con un filtrante di nuovo Immobile che conclude in spaccata, la pAlla carambola su Depaoli e poi finisce in rete per il vantaggio biancoceleste. Non passano dieci minuti e l'assedio di Immobile Alla porta del Benevento continua: questa volta il filtrante è di Milinkovic-Savic per il centravanti biancoceleste che con un pallonetto segna il 2-0 e con esso il 150esimo in Serie A. Da una ripartenza nasce l'azione che porta al rigore, con Immobile che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laa distanza tra iè vinta da Simone, assente a causa del Covid-19: all'Olimpico labatte 5-3 ildi Pippo al termine di una gara spettacolare e ricca di gol. Al 9? larecupera psulla trequarti e Correa cerca con un filtrante di nuovo Immobile che conclude in spaccata, la pcarambola su Depaoli e poi finisce in rete per il vantaggio biancoceleste. Non passano dieci minuti e l'assedio di Immobileporta delcontinua: questa volta il filtrante è di Milinkovic-Savic per il centravanti biancoceleste che con un pallonetto segna il 2-0 e con esso il 150esimo in Serie A. Da una ripartenza nasce l'azione che porta al rigore, con Immobile che ...

