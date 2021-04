Un’altra tragedia ai Castelli: precipita dalla finestra, morto un anziano (Di sabato 17 aprile 2021) tragedia questa mattina ai Castelli dove un uomo è morto dopo essere precipitato dalla finestra. E’ successo ad Albano in una casa situata in Via delle Mole. Tra le ipotesi vi è anche quella del suicidio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel Gandolfo e la Polizia Locale per la viabilità. La notizia arriva peraltro all’indomani dei tragici fatti di Marino, sempre ai Castelli, dove un Carabinieri ha ucciso la moglie per poi suicidarsi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021)questa mattina aidove un uomo èdopo essereto. E’ successo ad Albano in una casa situata in Via delle Mole. Tra le ipotesi vi è anche quella del suicidio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel Gandolfo e la Polizia Locale per la viabilità. La notizia arriva peraltro all’indomani dei tragici fatti di Marino, sempre ai, dove un Carabinieri ha ucciso la moglie per poi suicidarsi. su Il Corriere della Città.

