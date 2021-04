Tommaso Zorzi vuota il sacco su Francesco Oppini: “Abbiamo un’intimità” (Di sabato 17 aprile 2021) Tommaso Zorzi su Francesco Oppini confessa di avere un’intimità Mercoledì in seconda serata su Canale 5, dopo la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno è andato in onda un nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Tra i vari ospiti erano presenti tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ovvero Stefania Orlando, L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021)suconfessa di avereMercoledì in seconda serata su Canale 5, dopo la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno è andato in onda un nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Tra i vari ospiti erano presenti tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ovvero Stefania Orlando, L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'L'ho preso io l'applauso non ti preoccupare' ?? .@tommaso_zorzi #tommasozorzi #Isola - MediasetPlay : Dal Tom Cruise di Basiglio... ai nuovi scoop di Alfonso Signorini: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntat… - MediasetPlay : The story so far... a #ilPuntoZ, Tommaso Zorzi ed Alfonso Signorini hanno raccontato il primo provino del giovane i… - LorenzoMangano8 : RT @spietataYANG: Buongiorno solo a Francesco Maria Oppini e Tommaso Maria Zorzi che ormai da 7 mesi a questa parte si sono impossessati de… - spietataYANG : Buongiorno solo a Francesco Maria Oppini e Tommaso Maria Zorzi che ormai da 7 mesi a questa parte si sono impossess… -