Sindaco di Salerno, Michele Tedesco non scioglie la riserva

Tempo di lettura: 2 minuti

Salerno – L'avvocato Michele Tedesco, indicato quale candidato di una potenziale coalizione composta da liste civiche e partiti di sinistra, centro e destra, non scioglie la riserva. Oggi mette però una condizione: "Porterò avanti la mia idea per la città di Salerno, che era e resta assolutamente civica, solo se la stessa troverà o meno riscontro nella condivisione delle tante persone che auspicano un cambiamento". Sipega: "Dopo l'intervista rilasciata a Telecolore il 17 marzo scorso, nella quale ribadivo il significato civico del mio impegno e la necessità che il mio nome non fosse strumentalizzato sui tavoli della politica, ho accolto con piacere le sollecitazioni di tantissimi cittadini pronti ad affiancarmi ed a sostenermi in questo eventuale percorso.

