‘Sfiduciamo Speranza’, Fdi lancia raccolta firme online per petizione (Di sabato 17 aprile 2021) Fratelli d’Italia lancia oggi la raccolta firme per una petizione popolare in supporto alla mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, già presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. È possibile sottoscrivere la raccolta all’indirizzo internet: SfiduciamoSperanza.it. Così una nota di Fratelli d’Italia. “Da tempo, il partito guidato da Giorgia Meloni denuncia l’incompetenza e l’inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l’incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico. Per Fratelli d’Italia la sfiducia nasce dalla gestione sanitaria fallimentare e disastrosa di Speranza piena di omissioni, bugie ed errori che hanno aggravato le difficoltà degli italiani per la pandemia”, ricordano dal partito di Giorgia Meloni. “Leggo imbarazzanti ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Fratelli d’Italiaoggi laper unapopolare in supporto alla mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, già presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. È possibile sottoscrivere laall’indirizzo internet: SfiduciamoSperanza.it. Così una nota di Fratelli d’Italia. “Da tempo, il partito guidato da Giorgia Meloni denuncia l’incompetenza e l’inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l’incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico. Per Fratelli d’Italia la sfiducia nasce dalla gestione sanitaria fallimentare e disastrosa di Speranza piena di omissioni, bugie ed errori che hanno aggravato le difficoltà degli italiani per la pandemia”, ricordano dal partito di Giorgia Meloni. “Leggo imbarazzanti ...

Advertising

FratellidItalia : ? Sfiduciamo Speranza?? #SfiduciamoSperanza - lifestyleblogit : 'Sfiduciamo Speranza', Fdi lancia raccolta firme online per petizione - - Sicilianodoc73 : RT @FratelliLe: ?? Sfiduciamo Speranza. Firma la petizione di Fratelli d'Italia ? - CarloRubio7 : RT @Adnkronos: .@FratellidItalia lancia #raccoltafirme per petizione popolare in supporto a mozione sfiducia. - ErnestoPascucci : RT @fratellidital15: ?? Sfiduciamo #Speranza. Firma la petizione di Fratelli d'Italia ? -