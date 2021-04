Rosa Di Grazia: chi è l’ex ballerina di Amici minacciata di “morte” (Di sabato 17 aprile 2021) Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 2021, diventa bersaglio degli hater sui social. Lo racconta in un video denuncia pubblicato su Instagram. ballerina che ha diviso gli spettatori del fortunato talent show di Canale5, e in particolare le maestre di danza Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, Rosa è stata tra le grandi protagoniste di questa edizione del talent show. Ma, denuncia oggi, esisterebbe una frangia di personaggi che la insulterebbe in privato, alcuni in modo gravissimo. “Ci tenevo a parlare di una questione. Ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto, non basterà mai un semplice rinGraziamento. Ma oltre a questi messaggi, ho letto anche dei messaggi in cui mi si augura addirittura la morte”, racconta Rosa in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)Didi2021, diventa bersaglio degli hater sui social. Lo racconta in un video denuncia pubblicato su Instagram.che ha diviso gli spettatori del fortunato talent show di Canale5, e in particolare le maestre di danza Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini,è stata tra le grandi protagoniste di questa edizione del talent show. Ma, denuncia oggi, esisterebbe una frangia di personaggi che la insulterebbe in privato, alcuni in modo gravissimo. “Ci tenevo a parlare di una questione. Ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto, non basterà mai un semplice rinmento. Ma oltre a questi messaggi, ho letto anche dei messaggi in cui mi si augura addirittura la”, raccontain un ...

Advertising

LuBlue94 : @marperlo1 @pamInParis00 Sicuramente è stato prima, perché anche Rosa lo ha confermato. Probabilmente erano in mare… - rosa_quinto : @BaloonBleu Quali studi superiori avrebbe fatto lei, di grazia? - CheDonnait : Rosa Di Grazia si dichiara a Deddy! #Amici #amici20 - VoGuE1322 : Non Studio Aperto che annunciando gli ospiti di Verissimo citano Rosa Di Grazia e non Enula #verissimo #Amici20… - Jammmiemo : RT @bastaunminuto: ANTEPRIMA ?esclusiva? dell'intervista a Verissimo di Rosa di Grazia. ?? #Amici20 -