Regione Lombardia | Mirabelli annuncia un’interrogazione sulla nomina di Cordone

Franco Mirabelli, senatore milanese del Pd, annuncia la presentazione di un'interrogazione sulla nomina di Angelo Cordone a Direttore Generale dell'Istituto neurologico Besta, da parte di Regione Lombardia. "È un fatto grave – spiega Mirabelli – Cordone risulta essere rinviato a giudizio nell'ambito dell'indagine per i presunti bilanci truccati dell'Ospedale San Matteo di Pavia. Nonostante questo la giunta lombarda all'unanimità l'ha nominato in un ruolo di grande prestigio. Il Besta è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), quindi vigilato dal Ministero della Sanità. È urgente, quindi, che anche il Governo intervenga su questa vicenda e per questo presenterò ...

