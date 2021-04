Reggina – Reggiana 2-1: Rivas firma una vittoria fondamentale (Di sabato 17 aprile 2021) Al Granillo Reggina e Reggiana non si fanno male, almeno nel primo tempo. I padroni di casa partono bene e dopo circa cinque minuti aprono i conti con un colpo di testa di Montalto. Gli ospiti, nonostante il colpo subito, riescono a pareggiare praticamente all’ultima azione, con Kargbo. Ma nella ripresa, a pochi minuti dalla conclusione, la zampata di Rivas regala una vittoria fondamentale. Come sono scese in campo le squadre? Baroni sceglie un 4-2-3-1. Nicolas tra i pali, Cionek e Loiacono centrali con Delprato e Di Chiara sulle fasce. A centrocampo Crisetig e Bianchi accompagneranno il tridente Situm, Folorunsho e Edera. In avanti Montalto. Alvini risponde con un 3-5-2. Tridente difensivo formato da Ajeti, Rozzio e Yao, con Varone, Rossi, Muratore, Kirwan, Laribi a formare il cordone di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Al Granillonon si fanno male, almeno nel primo tempo. I padroni di casa partono bene e dopo circa cinque minuti aprono i conti con un colpo di testa di Montalto. Gli ospiti, nonostante il colpo subito, riescono a pareggiare praticamente all’ultima azione, con Kargbo. Ma nella ripresa, a pochi minuti dalla conclusione, la zampata diregala una. Come sono scese in campo le squadre? Baroni sceglie un 4-2-3-1. Nicolas tra i pali, Cionek e Loiacono centrali con Delprato e Di Chiara sulle fasce. A centrocampo Crisetig e Bianchi accompagneranno il tridente Situm, Folorunsho e Edera. In avanti Montalto. Alvini risponde con un 3-5-2. Tridente difensivo formato da Ajeti, Rozzio e Yao, con Varone, Rossi, Muratore, Kirwan, Laribi a formare il cordone di ...

ReggianaLIVE : Salvo decisioni differenti che potrebbero arrivare domani, la Reggiana tornerà in campo martedì sera al 'Città del… - TCatona : RT @tuttoreggina: FINALEEE!!!!!!! LA REGGINA STRAPPA TRE PUBNTI CHIAVE NELLA CORSA AI PLAYOFF!!! DECIDONO I CAMBI DI BARONI: Liotti serve R… - ReggianaLIVE : Granata ancora a secco di punti. Non è bastata la reazione alla fine del primo tempo e quella allo scadere con il 2… - SoyCalcio_ : ?? FINALES #SerieB ?? Empoli 4-2 Brescia ?? Vicenza 1-2 Lecce ?? ?? Monza 2-1 Cremonese ?? Pisa 3-0 Cosenza ?? Reggina 2… - citynowit : Tripudio amaranto, la Reggina batte 2a1 la Reggiana e vola in classifica. Momentaneo aggancio al Cittadella in zona… -