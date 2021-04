Quarantena in hotel, la «soluzione» irlandese fa arrabbiare l’Ue (Di sabato 17 aprile 2021) Nel gergo politico irlandese esiste un’espressione per definire soluzioni raffazzonate e di compromesso a problemi complessi: an Irish solution to an Irish problem. Un esempio molto calzante è quanto sta succedendo intorno alla decisione assunta dal governo irlandese di introdurre, a partire dal 26 marzo, due settimane di Quarantena obbligatoria in albergo per tutti i viaggiatori in arrivo da paesi considerati «ad alto rischio» a causa del Covid-19. Il governo, guidato da una coalizione di partiti di centro-destra e verdi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 aprile 2021) Nel gergo politicoesiste un’espressione per definire soluzioni raffazzonate e di compromesso a problemi complessi: an Irish solution to an Irish problem. Un esempio molto calzante è quanto sta succedendo intorno alla decisione assunta dal governodi introdurre, a partire dal 26 marzo, due settimane diobbligatoria in albergo per tutti i viaggiatori in arrivo da paesi considerati «ad alto rischio» a causa del Covid-19. Il governo, guidato da una coalizione di partiti di centro-destra e verdi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

