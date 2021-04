Open Arms, Salvini rinviato a giudizio. “Vado a processo a testa alta” (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nell'ambito del processo Open Arms. Il senatore della Lega, nell'agosto del 2019, impedì lo sbarco a Lampedusa dei 147 migranti salvati nel Canale di Sicilia. La prima udienza è fissata dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo il 15 settembre. "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci Vado a testa alta, anche a nome vostro - è la prima reazione dal capo del Carroccio -. Prima l'Italia. Sempre".Per Salvini, di certo, "passare ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli hal'ex ministro dell'Interno Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nell'ambito del. Il senatore della Lega, nell'agosto del 2019, impedì lo sbarco a Lampedusa dei 147 migranti salvati nel Canale di Sicilia. La prima udienza è fissata dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo il 15 settembre. "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione.per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci, anche a nome vostro - è la prima reazione dal capo del Carroccio -. Prima l'Italia. Sempre".Per, di certo, "passare ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - Noiconsalvini : RT @francescoaliqu: @SardoneSilvia Open Arms: #iostoconSalvini. Loro invece vorrebbero ancora una volta truffare politicamente la Nazione.… - francescoaliqu : @SardoneSilvia Open Arms: #iostoconSalvini. Loro invece vorrebbero ancora una volta truffare politicamente la Nazio… -