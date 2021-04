Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio: ecco cosa rischia (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. “Vado a processo a testa alta”, ha scritto al termine dell’udienza. Vediamo cosa rischia. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesUfficiale: Matteo Salvini sarà processato. Il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, ha alla fine stabilito il rinvio a giudizio per il caso Open Arms, come richiesto dalla Procura circa un mese fa. L’udienza decisiva si è tenuta oggi, sabato 17 aprile, nell’aula bunker dell’Ucciardone. L’accusa è di rifiuto d’atti d’ufficio e di sequestro di persona. Secondo la Procura l’ex ministro dell’Interno nell’agosto del 2019 ha impedito illegittimamente di far sbarcare a ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021)è statoper il caso. “Vado a processo a testa alta”, ha scritto al termine dell’udienza. Vediamo. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesUfficiale:sarà processato. Il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, ha alla fine stabilito il rinvio aper il caso, come richiesto dalla Procura circa un mese fa. L’udienza decisiva si è tenuta oggi, sabato 17 aprile, nell’aula bunker dell’Ucciardone. L’accusa è di rifiuto d’atti d’ufficio e di sequestro di persona. Secondo la Procura l’ex ministro dell’Interno nell’agosto del 2019 ha impedito illegittimamente di far sbarcare a ...

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - giandomenic45 : RT @tempoweb: 'A processo per aver difeso la patria' Matteo #Salvini rinviato a giudizio per #OpenArms - babetta123 : RT @GiorgiaMeloni: Totale solidarietà mia e di FDI a Salvini, rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Scioccante che venga mandato a proces… -