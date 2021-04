MotoGp, cancellato il giro record di Pecco Bagnaia: pole position per Fabio Quartararo. Completano la prima fila Rins e Zarco (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Quartararo partirà dalla prima posizione nel terzo appuntamento di stagione a Portimao in Portogallo. Il pilota francese si era piazzato secondo, ma il giro veloce e nuovo record della pista di Pecco Bagnaia è stato cancellato per non aver rallentato in regime di bandiera gialla. prima fila anche per Alex Rins sulla Suzuki, a 89 millesimi, e per il leader della classifica Johann Zarco con la sua Ducati Pramac, a 129 millesimi. Dalla seconda fila partirà la Ducati ufficiale di Jack Miller, alle sue spalle Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas e il rientrante Marc Marquez, tornato in pista dopo nove mesi di assenza. Completano la top ten Aleix ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)partirà dallaposizione nel terzo appuntamento di stagione a Portimao in Portogallo. Il pilota francese si era piazzato secondo, ma ilveloce e nuovodella pista diè statoper non aver rallentato in regime di bandiera gialla.anche per Alexsulla Suzuki, a 89 millesimi, e per il leader della classifica Johanncon la sua Ducati Pramac, a 129 millesimi. Dalla secondapartirà la Ducati ufficiale di Jack Miller, alle sue spalle Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas e il rientrante Marc Marquez, tornato in pista dopo nove mesi di assenza.la top ten Aleix ...

