Michela Murgia e Drusilla Foer: la deriva trans eslcudente di J.K. Rowling (Di sabato 17 aprile 2021) Michela Murgia e Chiara Tagliaferri raccontano nel podcast “Morgana” storie femminili. O meglio, come loro stesse spiegano, «storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare un uomo con i soldi». Nell’ultima puntata le due autrici, insieme a Drusilla Foer parlano della vita e delle idee di una donna controversa che ha costruito da sola il proprio impero: J.K. Rowling. Oggi tutti conoscono il nome dietro quella sigla: Joanne Kathleen Rowling. Non è stato sempre così. Fin dall’inizio, infatti, la saga di Harry Potter doveva avere un autore no gender. Questo perché, come conferma la Murgia, gli editori sono convinti che i lettori diffidino delle scrittrici donne. Quello che è riuscita a fare Joanne negli anni successivi lo spiega Chiara Tagliaferri: «I libri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)e Chiara Tagliaferri raccontano nel podcast “Morgana” storie femminili. O meglio, come loro stesse spiegano, «storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare un uomo con i soldi». Nell’ultima puntata le due autrici, insieme aparlano della vita e delle idee di una donna controversa che ha costruito da sola il proprio impero: J.K.. Oggi tutti conoscono il nome dietro quella sigla: Joanne Kathleen. Non è stato sempre così. Fin dall’inizio, infatti, la saga di Harry Potter doveva avere un autore no gender. Questo perché, come conferma la, gli editori sono convinti che i lettori diffidino delle scrittrici donne. Quello che è riuscita a fare Joanne negli anni successivi lo spiega Chiara Tagliaferri: «I libri ...

LegaSalvini : ?? LIBERO QUOTIDIANO: «RITA DALLA CHIESA CONTRO MICHELA MURGIA: 'FINTA FEMMINISTA, RANCOROSA E CON LA CODA DI PAGLIA… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ilriformista: Quando Michela Murgia manifesta il suo legittimo stupore nel vedere ubiquo il generale Figliuolo in mimetica e cappello d… - BiribissiBlog : Quando Michela #Murgia manifesta il suo legittimo stupore nel vedere ubiquo il generale #Figliuolo in mimetica e ca… - PeloRoberto : RT @ilriformista: Quando Michela Murgia manifesta il suo legittimo stupore nel vedere ubiquo il generale Figliuolo in mimetica e cappello d… - LAGNroma : La tredicesima puntata della webserie 'Breve videostoria di (quasi) tutto' fuori alle 19 su @YouTube. La scrittrice… -