LIVE F1 | GP Imola in DIRETTA | Giovinazzi out in Q1 | Ferrari non esaltante

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 14.39 1’14?817 per Hamilton, è in testa con 67 millesimi su Verstappen e 0.281 su Bottas. Sono tempi che potrebbero (o dovrebbero) consentire la qualificazione con le gomme medie. 14.38 Anche Max Verstappen con le medie. Le dueancora ai box. 14.37 Hamilton e Bottas in pista con gomme medie. Ricordiamo che domani, in gara, i piloti partiranno con il tipo di mescole utilizzate per ottenere il miglior tempo proprio nella Q2. 14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti di durata, altri 5 piloti da eliminare. 14.35 Finora la velocità di punta più alta è stata raggiunta da Norris con la McLaren (motore Mercedes): 291 km/h. Seguono Perez (Red Bull) e Vettel (Aston Martin) a 290 km/h. 14.33 La ...