Lazio, arriva un nuovo sponsor: sarà sul retro della maglia (Di sabato 17 aprile 2021) La Lazio ufficializza la collaborazione con Contrader, nuovo sponsor che sarà presente sul retro delle maglie nuovo sponsor di maglia per la Lazio. La Contrader, azienda campana, sarà il nuovo sponsor che troverà posto sul retro della maglia a partire dalla gara di domani contro il Benevento. LEGGI ANCHE LE PAROLE DI LOTITO SU Lazio NEWS 24 Il presidente della Contrader, il dottor Sabatino Autorino, ha dichiarato: «Siamo i primi e gli unici al mondo a fare una cosa del genere. L’AI ultimamente sta facendo capolino in tanti club, i quali stanno costruendo modelli matematici e statistici per prevedere le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Laufficializza la collaborazione con Contrader,chepresente suldelle magliediper la. La Contrader, azienda campana,ilche troverà posto sula partire dalla gara di domani contro il Benevento. LEGGI ANCHE LE PAROLE DI LOTITO SUNEWS 24 Il presidenteContrader, il dottor Sabatino Autorino, ha dichiarato: «Siamo i primi e gli unici al mondo a fare una cosa del genere. L’AI ultimamente sta facendo capolino in tanti club, i quali stanno costruendo modelli matematici e statistici per prevedere le ...

Advertising

NandoArm8 : @PinoVaccaro77 @FcCrotoneOff Si ma come le ha perse? Con la Lazio per un tiro sbagliato che è finito su Caicedo, co… - rosaroccaforte : RT @locomato: @fdragoni Siete giornalisti e qualche domanda la potete fare alla mandria che fuida questo paese. Perché chi arriva in Italia… - MCalcioNews : Lazio, arriva un nuovo sponsor: ufficiale la partnership con Contrader - infoitsport : Lazio-Inzaghi, colpo di scena in vista? Il rinnovo ancora non arriva - locomato : @fdragoni Siete giornalisti e qualche domanda la potete fare alla mandria che fuida questo paese. Perché chi arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio arriva Lazio, arriva un nuovo sponsor: sarà sul retro della maglia La Lazio ufficializza la collaborazione con Contrader, nuovo sponsor che sarà presente sul retro delle maglie Nuovo sponsor di maglia per la Lazio. La Contrader, azienda campana, sarà il nuovo sponsor che troverà posto sul retro della maglia a partire dalla gara di domani contro il Benevento.

Vittoria in rimonta per la Sampdoria, 3 - 1 al Verona Al 46' Jankto finalizza il bel cross dell'ex Lazio per agganciare subito il pareggio. La Samp ... Così i blucerchiati mettono in ghiaccio la vittoria con la rete del 3 - 1 definitivo, che arriva all'82' ...

Lazio zona gialla e riaperture dal 26 aprile, quando arriva il cambio di colore Fanpage.it Meteo: nuova settimana INSTABILE e FRESCA, altra PIOGGIA e TEMPORALI. Tendenza Meteo nuova settimana ancora spiccatamente instabile con schiarite e temporali. NUOVA SETTIMANA INSTABILE E FRESCA: l'area di bassa pressione che si è scavata sul Mediterraneo ce ...

Lazio, Farris: "Pedalare forte per la Champions! Domani io terzo incomodo" "La squadra sta bene e si è allenata bene, ci sono due disponibilità in più coi ritorni di Lazzari e Correa, che non sono giocatori banali". Inizia ...

Laufficializza la collaborazione con Contrader, nuovo sponsor che sarà presente sul retro delle maglie Nuovo sponsor di maglia per la. La Contrader, azienda campana, sarà il nuovo sponsor che troverà posto sul retro della maglia a partire dalla gara di domani contro il Benevento.Al 46' Jankto finalizza il bel cross dell'exper agganciare subito il pareggio. La Samp ... Così i blucerchiati mettono in ghiaccio la vittoria con la rete del 3 - 1 definitivo, cheall'82' ...Meteo nuova settimana ancora spiccatamente instabile con schiarite e temporali. NUOVA SETTIMANA INSTABILE E FRESCA: l'area di bassa pressione che si è scavata sul Mediterraneo ce ..."La squadra sta bene e si è allenata bene, ci sono due disponibilità in più coi ritorni di Lazzari e Correa, che non sono giocatori banali". Inizia ...