Il Brescia si arrende alla regina | addio sogno play off?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brescia arrende

IL GIORNO

La fiducia ritrovata deldura però solo 11'. In effetti al 38' sono ancora i padroni di casa ad andare in rete con Matos, che ribadisce in gol un pallone respinto da Joronen su un impegnativo ...... che sia un Ascoli che ha fatto la voce grossa e si è imposto per 2 a 1, superando i ... la Spal andrà di scena ain un altro scontro diretto fondamentale che potrebbe vederla anche ...Un errore di Joronen e qualche amnesia in difesa spianano la strada all'Empoli che fa così un altro passo prezioso verso la serie A ...Una doppietta di Gondo in pieno recupero permette alla Salernitana di battere il Venezia in rimonta (2-1) e toglie all’Empoli la possibilità di festeggiare il ritorno in A già martedì sera. Così, la s ...