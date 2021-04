I funerali del principe Filippo | la cerimonia

(Di sabato 17 aprile 2021) I funerali di Filippo si sono svolti così come il principe ha richiesto. La banda dei Granatieri, il corteo guidato dai parenti, in coda le cinque persone che, tra privato e professionale, più gli sono state vicino. Ogni dettaglio, nella cerimonia funebre che, sabato 17 aprile, ha portato la famiglia regale a raccogliersi, una volta ancora, nella Cappella di San Giorgio, all’interno della tenuta di Windsor, è stato riflesso delle ultime volontà del Duca di Edimburgo, morto il 9 aprile scorso a 99 anni. Filippo ha chiesto che gli elementi che in vita più gli sono stati di conforto animassero il suo estremo saluto alle cose del mondo. E così è stato.

Advertising

ilpost : Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - SkyTG24 : Funerali del principe Filippo, l'ultimo omaggio al Duca di Edimburgo. FOTO - QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - _kurdt : RT @SaraRisini: Speciale #Tg5, diretta dai funerali del principe #Filippo: Antonio Caprarica definisce Meghan Markle “una ragazza colorata”… - MediasetTgcom24 : La Regina Elisabetta sola nel coro di San Giorgio e con la mascherina alzata #filippo -

Ultime Notizie dalla rete : funerali del

Pochissimi gli invitati alla cerimonia, quasi tutti appartenenti alla Famiglia Reale. La regina Elisabetta II attende il feretro a San Giorgio, mentre il principe Carlo è in testa a un breve corteo ...Si celebrano dalle 16 nel castello di Windsor, in forma ridotta e senza cerimoniale di Stato, secondo indicazioni lasciate dallo stesso ...Facebook Shares Funerali del principe Filippo, l’ultimo saluto oggi nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. A trasportare il feretro la Land Rover che lo stesso duca ha contribuito a pro ...Nel pomeriggio odierno si sono celebrati i funerali del Principe Filippo: occhi puntati sulla Royal Family che, come è noto, sta attraversando un momento difficile della sua storia. Attualmente è in c ...