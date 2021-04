Highlights Rublev-Ruud 6-3 | 7-5 | Masters 1000 Montecarlo 2021 VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Ildei migliori momenti della sfida tra Andreye Casper, valida per le semifinali deldie conclusasi 6-3, 7-5 in favore del russo. Prestazione convincente del moscovita, superiore al norvegese dal punto di vista tecnico e tattico: schemi collaudati e vittoria quasi mai in discussione. Di seguito gliintegrali del confronto, aggiornati al termine della disputa. ILSportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Rublev

Al Torneo Master 1000 di Montecarlo, Rafael Nadal viene sconfitto dal russo Andrejper 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2: guarda gliIl tennista di Oslo giocherà così la prima semifinale in questo torneo, sfidando il vincente di- Nadal . Primi game di questo incontro subito molto lottati, con Ruud costretto ai vantaggi e ...Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev sono i finalisti del Masters 1000 di Montecarlo 2021, superiori rispettivamente a Daniel Evans e Casper Ruud in semifinale. Come e quando seguire la finale in dirett ...Al Torneo Master 1000 di Montecarlo, Rafael Nadal viene sconfitto dal russo Andrej Rublev per 6-2, 4-6, 6-2: guarda gli highlights ...