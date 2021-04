Griglia di partenza MotoGP, GP Portogallo: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q1 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Portogallo: si è corso a Losail dove, tra pochi minuti inizierà con la Q2 l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 18 aprile. Così gli italiani che non hanno avuto accesso alla Q2: 16° Enea Bastianini, 17° Valentino Rossi, 18° Danilo Petrucci, 20° Lorenzo Savadori. Griglia DI partenza GP Portogallo MotoGP 2021 13 A. MARQUEZ +0.277 14 P. ESPARGARO +0.457 15 B. BINDER +0.52316 E. BASTIANINI +0.60217 V. ROSSI +0.69018 D. PETRUCCI +0.949 19 I. LECUONA +1.15520 L. SAVADORI +1.195 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q1 delleufficiali delladel GP di: si è corso a Losail dove, tra pochi minuti inizierà con la Q2 l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 18 aprile. Così gli italiani che non hanno avuto accesso alla Q2: 16° Enea Bastianini, 17° Valentino Rossi, 18° Danilo Petrucci, 20° Lorenzo Savadori.DIGP2021 13 A. MARQUEZ +0.277 14 P. ESPARGARO +0.457 15 B. BINDER +0.52316 E. BASTIANINI +0.60217 V. ROSSI +0.69018 D. PETRUCCI +0.949 19 I. LECUONA +1.15520 L. SAVADORI +1.195 Foto:.com Press

