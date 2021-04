Griglia di partenza F1, GP Imola: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) Di seguito la Griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1, e il risultato delle qualifiche di Imola. Griglia DI partenza GP Imola F1 2021 16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 18. Mick Schumacher (Haas) 19. Nikita Mazepin (Haas) 20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) RISULTATO qualifiche GP Imola F1 2021 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Di seguito ladidel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1, e il risultato dellediDIGPF1 2021 16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 18. Mick Schumacher (Haas) 19. Nikita Mazepin (Haas) 20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) RISULTATOGPF1 2021 Foto: Lapresse

Advertising

sportface2016 : #F1, la griglia di partenza aggiornata del Gran Premio di #EmiliaRomagna: i risultati e gli eliminati del Q1… - sportface2016 : Griglia di partenza #Moto3 #PortugueseGP 2021: risultati qualifiche, #Migno in pole position - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola in DIRETTA: alle 14.00 le qualifiche. Griglia di partenza in tempo reale - #Imola #DIRETTA: #14.00… - OA_Sport : LIVE- Seguite con noi la #DIRETTA della FP4 e delle qualifiche del GP del Portogallo #MotoGP: Bagnaia in lizza per… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: griglia di partenza in tempo reale. Bagnaia si gioca la pole! -