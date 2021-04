Evade dai domiciliari | 60enne denunciato dai Carabinieri

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito undi Montoro, ritenuto responsabile del reato di “Evasione”. Ristretto ai, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma, sorpreso dalall’esterno dell’abitazione statuita per la misura cautelare, è statoalla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

