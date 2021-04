Covid | riaperture dal 26 aprile con un pass per gli spostamenti | i dettagli

(Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia comincia il suo percorso verso la normalità dal 26: è l’inizio della road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio. Come riporta l’Ansa tra gli elementi chiave della ripartenza ci sarà un, che permetterà di spostarsi ovunque, anche tra regioni di colore diverso, oltre alla possibilità di accedere a stadi, concerti e altri eventi. Il decreto – che arriverà in Cdm martedì o mercoledì prossimo – reintrodurrà la zona gialla, sospesa da oltre un mese. Ma ci sono cambiamenti rispetto alato: dalla possibilità di spostarsi liberamente tra regioni classificate gialle alla ripresa di diverse attività, soprattutto all’aperto. A beneficiarne potrebbe esserne ben presto gran parte del Paese, visto il miglioramento del quadro ...

fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - 87cloverfield2 : RT @Labbufala: È un film già visto: si riapre, Briatore fa il pienone al Billionaire, prende il Covid, la Santanché dice che è prostatite,… - DAlluvione : Ma chi indossa doppia mascherina in auto dopo aver avuto il Covid è un negazionista ?? #COVID?19 #riaperture -

Infatti, accanto al programma didegli uffici e degli orari al pubblico 'pre -', Poste ha installato all'esterno di 12 sedi della provincia di Forlì - Cesena (Forlì 7 - via Edison; ..., Galli sulle: "Rischio calcolato? Calcolato male" - VIDEO L'infettivologo Massimo Galli critica il governo sulle nuove norme anti -, che prevedono le primeper la ...i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 313 (+1), 2.365 quelli negli altri reparti Covid (-99). SINDACO E CONTROLLI L’annuncio del calendario delle riaperture da parte del presidente del ...Da lunedì 26 aprile il ripristino delle zone gialle, come deciso dalla cabina di regia: dal governo una road map di progressive riaperture. Coronavirus e riaperture. Dal 26 april ...