Covid: affollato il centro Roma, in molti a passeggio (Di sabato 17 aprile 2021) Affollate nel pomeriggio le principali vie del centro storico di Roma, scelto da molti per una passeggiata. Controlli anti - assembramento in atto in tutta l'area del Tridente, il cuore del centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Affollate nel pomeriggio le principali vie delstorico di, scelto daper una passeggiata. Controlli anti - assembramento in atto in tutta l'area del Tridente, il cuore del...

"Visite e prestazioni ferme, ora mia moglie non c'è più" Ma resta l'amarezza di pensare che tutta la giusta e doverosa attenzione sul Covid, stia lasciando ... Quella che, nel giro di poche settimane, ha di nuovo affollato pronto soccorso e reparti d'ospedale,...

