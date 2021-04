(Di sabato 17 aprile 2021) Molto attivo in diversi procedimenti a Palermo, in passato aveva criticato le scelte dei legislatori sul fronte della lotta al terrorismo

Advertising

News24_it : Ecco chi è il giudice che ha mandato Salvini a processo - il Giornale 2021-04-17T17:42:00.000Z - 73deva73 : Uhm... che personcina interessante il magistrato #Jannelli . Non sapete chi è? E che vi frega! Guardate un po’ la s… - infoitinterno : Ecco chi è il giudice che ha mandato Salvini a processo - Maxbrak : RT @SMaurizi: immaginate un giudice che emetta solo sentenze favorevoli sui bianchi,ma non sui neri. Chi lo prende sul serio? Nessuno. Così… - francogarna : Chi è il giudice che manda Salvini a processo -

Ultime Notizie dalla rete : Chi giudice

il Giornale

...sfida che avrà und'eccezione. A decretare la coppia vincitrice, infatti, non saranno Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, ma l'ospite della serata ovvero Raoul Bova.riuscirà ...E perché noi non siamo forse civili?vuol fare causa, nelle sedi giudiziarie, non è un violento,... Come ad esempio la possibilità di fare ricorso appellandosi ad unamministrativo quando ...Probabili formazioni Napoli Inter Serie A: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita attesa domani sera allo stadio Maradona.Chi ha onere della prova di una raccomandata se viene contestata? Secondo quanto previsto dalle norme attuali, se una raccomandata viene contestata, spetta al destinatario l’onere di dimostrare che la ...