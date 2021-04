Berardi | «Felice per i 101 gol Futuro? Chissà…»

Leggi su calcionews24

Domenico, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina Domenico, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. 101 GOL – «È stato un periodo difficile. Mi sono fatto male in Nazionale e mi è dispiaciuto non poter giocare. Oggi non ero al 100%, ma sono contento di aver aiutato i compagni. Mi sento come a casa qui, sudo sempre con la maglia del Sassuolo. Critiche? Se ho fatto 101 gol, un motivo ci sarà. Magari un domani farò il salto di qualità.? Chi lo sa, vedremo». DE ZERBI – «Lavoriamo insieme da tre anni, ci ha dato tanto. Se andrà via, ci mancherà tantissimo. Ma le scelte verranno fatte dopo».